Con l’interessante sentenza n. 1485/2025 della C.G.T. di Primo Grado di Lecce – Sezione 01, comunicata oggi, sono state accolte tutte le mie eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani e ha totalmente annullato l’avviso di accertamento IVA per l’anno 2019 di oltre euro 50.000 condannando l’Agenzia delle Entrate di Lecce al pagamento delle spese legali di euro 4.000, oltre accessori.In particolare, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – i Giudici di merito (Presidente Dott. Bottazzi Cosimo e Relatore Avv. Falconieri Walter), anche alla luce di una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno riconosciuto ad un commerciante di auto la possibilità di utilizzare il regime speciale IVA del margine in occasione dell’acquisto di auto usate da parte di un fornitore tedesco.Infatti, la Corte di Cassazione ha sempre stabilito che “qualora l’Amministrazione finanziaria contesti, in forza di elementi oggettivi e specifici, la possibilità per il contribuente di avvalersi del regime di favore del cd. margine spetta al contribuente medesimo dimostrare la propria buona fede che, rispetto alla compravendita di veicoli usati, si connota nella diligente individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, anche in via presuntiva, se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione”.sono principi importanti che hanno un rilievo nazionale perché ribadiscono che la sentenza penale.