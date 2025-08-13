

Un ulteriore importante passo in avanti si è compiuto, in questi giorni, per l’avvio di ben quattro servizi

che, a breve, partiranno all’interno del Distretto Socio Sanitario D3, di cui fanno parte il Comune di

Canicatti – Comune Capofila – e i Comuni di Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Grotte,

Naro, Racalmuto e Ravanusa.

I servizi prevedono la realizzazione di tre centri aggregativi : 1.”Centro per la famiglia”, 2. “Centri

sociali educativi per minori”, 3. “Centri diurni per anziani”, ove si svolgeranno vari laboratori e anche

attività di sostegno scolastico e di supporto per le famiglie) e l’espletamneto dell”Educativa

domiciliare”, che si accosterà a quello già avviato lo scorso marzo.

Con D.D. N. 1267del 08.08.2025, sono stati approvati i capitolati che regolamenteranno i sopracitati

servizi e già ieri sono state trasmesse le richieste, di presentazione offerta, a tutti gli operatori, che

avevano manifestato interesse, a seguito dell’Avviso pubblicato, lo scorso 6 maggio, all’Albo on-line

del Comune capofila e di tutti gli altri Comuni, facenti parte del distretto.

“Si tratta di un ulteriore importante passo – dichiara il Sindaco e Presidente del Distretto, Vincenzo

Corbo – che, in continuità agli altri servizi, già avviati, consentiranno di condurre, a breve, ulteriori

interventi di supporto alle famiglie, con ricadute positive sul nostro territorio”