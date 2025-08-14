Un appartamento di Partinico, nel Palermitano, trasformato in una base logistica per il confezionamento e lo smercio di droga. A scoprirlo è stata la polizia che ha arrestato un giovane di 27 anni. All’interno dell’appartamento, intestato a un’altra persona, gli agenti hanno trovato marijuana, denaro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il denaro e la droga sono stati sequestrati ed il giovane è stato tratto in arresto.
Appartamento trasformato in centrale dello spaccio, arrestato 27enne
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Termovalorizzatori in Sicilia, la Corte dei conti chiede chiarimenti alla Regione
“Chiarimenti documentati su tipologia, dimensionamento e finanziamento degli impianti di termovalorizzazione, anche in rapporto con il previsto ampliamento delle discariche e i nuovi impianti...
Si avvieranno nel Distretto Socio Sanitario D3 -Comune Capofila Canicatti’ – altri quattro progetti...
Un ulteriore importante passo in avanti si è compiuto, in questi giorni, per l'avvio di ben quattro servizi che, a breve, partiranno all'interno del Distretto...
“La mani sulla città” posate da un don Abbondio che ostacola il risanamento finanziario...
Ecco il testo formattato, mantenuto integrale con una struttura più chiara e leggibile, senza alterarne il contenuto: È trascorso oltre un mese dall’ultima riunione della...
Dal sogno di “Magica Naro” al post “Le mani sulla città”: viaggio nel cantiere...
Quando, nel 2024, venne lanciato il progetto civico “Magica Naro”, la promessa era chiara: rompere con le vecchie logiche, riportare il Comune in...
Campobello di Licata, interesse alla partecipazione alla manifestazione “La Rietina”
Il Sindaco Vito Terrana invita tutte le aziende operanti nel territorio e/o limitrofe a manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla manifestazione “La...
Continua il Ferragosto ravanusano
Per il “”””, mercoledì, alle ore 2o,30, in piazza 25 Aprile (Area Food attrezzata) , terza edizione di "Fuata Fest - Sagra...
Comune di Campobello di Licata chiuso fino al 17
Con decreto sindacale firmato dal capo dell’Esecutivo Vito Terrana, rimane chiuso, giovedì 14 agosto, il Comune di Campobello di Licata, fatta...