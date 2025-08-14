Un appartamento di Partinico, nel Palermitano, trasformato in una base logistica per il confezionamento e lo smercio di droga. A scoprirlo è stata la polizia che ha arrestato un giovane di 27 anni. All’interno dell’appartamento, intestato a un’altra persona, gli agenti hanno trovato marijuana, denaro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il denaro e la droga sono stati sequestrati ed il giovane è stato tratto in arresto.