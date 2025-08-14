Scatta la sospensione temporanea dell’attività per il titolare di un bar a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri del reparto territoriale di Gela hanno eseguito un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, emesso dal questore di Caltanissetta ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
La richiesta di sospensione, avanzata dai carabinieri lo scorso giugno, arriva al termine di una serie di controlli, effettuati negli ultimi mesi, che hanno evidenziato l’abituale frequentazione da parte di persone pregiudicate o pericolose per l’ordine pubblico. Il locale resterà chiuso al pubblico per 5 giorni.