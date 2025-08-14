Un bambino di quattro mesi a Caltanissetta, è stato soccorso da un equipaggio della Polizia di Stato dopo aver avuto una forte crisi respiratoria. La sala operativa della Questura, avvisata da un sovrintendente della Polizia Stradale libero dal servizio che ha dato l’allarme, ha subito inviato una volante in soccorso dei genitori.

Gli agenti, intervenuti tempestivamente, constatando la disperazione del padre in lacrime che teneva in braccio il figlio che non dava segni di vita, hanno subito trasportato entrambi i genitori e il bimbo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia a bordo della volante. Il piccolo, una volta giunto al reparto di emergenza dell’Ospedale in “codice rosso”, nel frattempo avvistato dalla sala operativa della Questura, è stato preso in carico dai sanitari della medicina d’urgenza che hanno applicato i protocolli sanitari facendo riprendere il bimbo.

Fortunatamente i momenti di panico vissuti dai genitori si sono trasformati in felicità nel rivedere la propria creatura riprendere colore e tornare a respirare regolarmente.