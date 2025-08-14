Con decreto sindacale, firmato dalla guida dell’Esecutivo Vito Terrana, è stato incaricato un legale per il recupero delle somme dovute all’Azienda sanitaria Provinciale di Agrigento a titolo di compartecipazione per il ricovero di soggetti con disabilità psichica nelle comunità alloggio. E’ stato incaricato l’avvocato Giovanni Puntarello del Foro di Palermo, al fine di tutelare l’interesse del Comune di Campobello di Licata, per la somma di 4 mila euro come anticipo. L’Ufficio comunale Affari generali incaricato a sottoscrivere il disciplinare di incarico.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, Comune incarica un legale