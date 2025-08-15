

Nella Chiesa Madre ‘’San Giovanni Battista’’ – chiusa al culto da poco meno di un anno – saranno eseguiti i lavori di ristrutturazione, dopo che è stata verificata la pericolosità del suo tetto. La data è ancora incerta. La Regione Sicilia ha, infatti, firmato il decreto di liquidazione per dare inizio ai lavori, per la somma di euro di 392 mila euro. Lo ha comunicato L’Unità Pastorale ‘’Maria Madre della Chiesa’’, i cui sacerdoti sono don Davide Burgio (Moderatore parrocchiale) e padre Alessio Caruana. Si spera che entro il prossimo agosto 2026 la Chiesa Madre dovrebbe essere riaperta al culto e consentire le normali celebrazioni liturgiche e l’importante festa della Madonna dell’Aiuto del 2026, la più attesa dell’anno.

Giovanni Blanda