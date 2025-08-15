Continuano i ritardi nei pagamenti delle rette alle cooperative sociali che gestiscono le comunità alloggio per minori e disabili psichici in Sicilia. Una situazione che peggiora di giorno in giorno, esponendo le cooperative a gravissimi disagi economici, fino a rischiare – in molti casi – la chiusura definitiva delle attività.

Ma Legacoop Sicilia non ci sta: “Non accetteremo più ritardi ingiustificati. Daremo mandato alle cooperative di avviare azioni di responsabilità nei confronti di quei Comuni che non provvedono al pagamento delle fatture senza fornire motivazioni chiare e documentate – spiega Legacoop Sicilia – Siamo disponibili sin da subito a confronti diretti in tutte le province siciliane, ma questa situazione che dura da decenni deve arrivare a una conclusione definitiva”.

Il disagio non può più essere giustificato da difficoltà amministrative, l’unico motivo ammissibile per il mancato pagamento è la dimostrata assenza di trasferimenti da parte della Regione o di totale mancanza di liquidità da parte dei comuni. In tutti gli altri casi, si tratta di mancanza di volontà politica e gestionale da parte delle amministrazioni comunali.

Legacoop Sicilia ricorda ai Comuni che la gestione delle comunità alloggio per minori e per disabili psichici è un servizio pubblico essenziale e obbligatorio, che per legge è gestito dalle cooperative sociali in via sussidiaria per conto delle amministrazioni pubbliche. Le cooperative continuano a operare con grande professionalità e spirito di servizio, ma senza alcuna certezza sui pagamenti e sugli stipendi; per la maggior parte delle volte anticipano risorse, sostengono i costi di gestione, devono fornire garanzie alle banche e spesso non riescono a ottenere anticipazioni, poiché gli istituti di credito non riconoscono le fatture come crediti certi, proprio a causa dei ritardi sistemici nei pagamenti. “Non è accettabile che le fatture delle cooperative sociali, che assicurano ogni giorno tutela, accoglienza e sostegno ai minori e disabili psichici, passino in secondo piano rispetto a spese secondarie come la cancelleria o altri acquisti discrezionali da parte delle amministrazioni. Chiediamo con forza: rispetto, dignità e certezza dei pagamenti. Le cooperative sociali non sono creditori per servizi qualsiasi, ma tutori dei diritti delle persone sanciti dalla Costituzione. Quindi tutelano diritti, non servizi” conclude Legacoop Sicilia.