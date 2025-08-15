L’auto a bordo della quale viaggiavano era senza targa. Un particolare che non e’ sfuggito a una pattuglia di carabinieri impegnata in controlli nel centro di Gela e che ha portato all’arresto di una coppia. All’alt dei militari dell’Arma, infatti, il conducente ha preferito accelerare, venendo segui’to, a distanza e in condizioni di sicurezza, dalla pattuglia nonostante le manovre azzardate e pericolose per eludere il controllo. Il veicolo in fuga e’ stato bloccato all’ingresso dell’abitato di Riesi, con il supporto di una pattuglia della locale Stazione Carabinieri nel frattempo allertata.

Durante la fuga la donna che sedeva al lato passeggeri della vettura ha gettato dal finestrino un involucro, recuperato dai carabinieri, con 13 grammi di cocaina. I due fermati, entrambi quarantenni di Rieti, sono stati sottoposti a perquisizione, trovando anche di un coltello di genere proibito; nella loro casa, sequestrato un bilancino di precisione con tracce di sostanza stupefacente.

I due sono stati arrestati e, su disposizione del pm di turno di Caltanissetta, messi ai domiciliari. L’arresto e’ stato convalidato dal gip, che ha emesso la misura cautelare dell’obbligo di dimora per l’uomo e per la donna l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.