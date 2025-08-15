Nuovo Report della Polizia municipale di Campobello di Licata, relativo a aprile a giugno scorsi. Accertamento dei proventi per le violazioni al codice della strada. Accertate 62 violazioni alle norme del codice della strada, per euro 2.119,60, al netto della riduzione del 30 per cento prevista dalle disposizioni legislative. Il documento è stato trasmesso al Sindaco, Segretario comunale e al Responsabile del settore Affari Finanziari Antonio Fortunato Pitrola.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Nuovo Report della Polizia municipale di Campobello di Licata