Si sarebbe reso protagonista di condotte violente ai danni della moglie almeno a partire dal 2013. I carabinieri di Palma di Montechiaro hanno arrestato – in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Agrigento – un quarantacinquenne del posto.

L’uomo deve scontare una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito il quarantacinquenne è stato trasferito nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe maltrattato, picchiato e minacciato la moglie a partire dal 2013.