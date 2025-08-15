

La città di Ravanusa festeggia, Oggi (Venerdì 15 Agosto), la Madonna dell’Assunta in Cielo.

Alle ore 8, sveglia alla citta. Con inizio alle ore 10,30, al palazzo municipale, saluto delle autorità civili agli emigrati. Seguiranno, alle ore 11,30, in Piazza Crispi, raduno e partenza della “” Rietina””, processione dei carretti siciliani e “”prummissioni”” del popolo alla Madonna e la “”maschiata” “. Alle ore 21,15, da piazza 1 maggio, processione della Madonna Maria Assunta in cielo.

Al termine i fuochi di artificio e il concerto dei Collage.

Giovanni Blanda