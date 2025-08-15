Sono stati bloccati mentre sotto il sole cocente due uomini di 48 e 42 anni a bordo di una bici elettrica stavano trascinando un cane pitbull a Monreale (Palermo).

L’animale era molto sofferente e provato dall’asfalto rovente e dalle alte temperature. I carabinieri hanno chiesto spiegazioni e l’uomo di 42 anni con il supporto dell’altro passeggero ha iniziato a colpire i militari con calci e pugni.

I due sono stati arrestati. Il gip ha disposto per l’uomo di 42 anni l’obbligo di presentazione alla pg.