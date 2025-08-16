Un motociclista di 19 anni è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto sulla Sp95 tra Priolo e Melilli, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri che hanno in mano le indagini, il ragazzo, per cause al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo della moto. A quanto pare, nella caduta ha sbattuto la testa contro un masso e per lui non c’è stato scampo.Un motociclista di 19 anni è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto sulla Sp95 tra Priolo e Melilli, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri che hanno in mano le indagini, il ragazzo, per cause al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo della moto. A quanto pare, nella caduta ha sbattuto la testa contro un masso e per lui non c’è stato scampo.
Incidente stradale sulla Sp95, muore giovane motociclista
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Campobello di Licata, Centro Polifunzionale
Su provvedimento (determina) dirigenziale, il Comune di Campobello ha disposto la rifunzionalizzazione dell'immobile di proprieta' municipale della scuola materna di via Tommaso Edison,...
Ubriachi in un locale della movida si scagliano contro i Carabinieri, denunciati
Visibilmente ubriachi hanno prima infastidito clienti, proprietario e personale di un noto locale della movida e all’arrivo dei carabinieri si sono scagliati anche contro...
Olimpia Campo nuovo capo della Protezione civile provinciale
La dirigente regionale Olimpia Campo è il nuovo capo della protezione civile provinciale. La nomina è stata firmata dal dirigente generale Salvo Cocina. Olimpia Campo,...
In fiamme il furgone di un imprenditore a Palma di Montechiaro
Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che la scorsa notte ha danneggiato un furgone Ford Transit di proprietà di un imprenditore quarantottenne...
Fa da paciere durante una lite, accoltellato
Cerca di fare da paciere durante una lite, ma uno dei litiganti si rivolta contro di lui e gli sferra una coltellata all’addome. La...
Al via reclutamento di vigili del fuoco volontario per il potenziamento della sede di...
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento, consapevole della rilevanza del contributo permesso dal volontariato, anche in termini di supporto alle componenti permanenti...
L’ospedale Umberto I accoglierà neonati e minori di Gaza per le cure
L’ospedale Umberto I di Siracusa accoglierà neonati e minori provenienti dalla Striscia di Gaza. I colloqui con l’Asp L’annuncio è del sindaco di Siracusa, Francesco Italia,...