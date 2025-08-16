Un motociclista di 19 anni è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto sulla Sp95 tra Priolo e Melilli, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri che hanno in mano le indagini, il ragazzo, per cause al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo della moto. A quanto pare, nella caduta ha sbattuto la testa contro un masso e per lui non c’è stato scampo.Un motociclista di 19 anni è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto sulla Sp95 tra Priolo e Melilli, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri che hanno in mano le indagini, il ragazzo, per cause al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo della moto. A quanto pare, nella caduta ha sbattuto la testa contro un masso e per lui non c’è stato scampo.