In un’estate in cui The Kolors sono ancora una volta protagonisti con la loro musica, Stash e soci tornano dal vivo in Italia con il tour “Summer 2025”, dopo il grande successo della tournée europea, che in primavera li ha visti trionfare a suon di sold out in città come Londra, Parigi e Berlino.

Tra le tappe del tour, The Kolors saranno in concerto giovedì 21 agosto ad AGIRA (EN) sul palco di Piazza degli Eventi.

Saranno infatti The Kolors ad accendere l’edizione 2025 del Carnevale Estivo di Agira: tre giorni di musica, spettacolo e divertimento dal 21 al 23 agosto.

La Notte della Musica è ormai una tradizione consolidata per la città di Agira, uno dei Borghi più belli d’Italia, un evento capace di richiamare pubblico da tutta la Sicilia e di offrire ogni anno spettacoli di altissimo livello. Dopo il grande successo dell’edizione 2023 con Giusy Ferreri e l’energia travolgente di Elettra Lamborghini nel 2024, l’appuntamento del 2025 con i The Kolors – inserito nel ricco programma del Carnevale Estivo di Agira – si preannuncia come un altro evento imperdibile.

Nel corso degli anni, il palco di Agira ha visto esibirsi alcuni tra i più importanti nomi della musica italiana: Francesco Renga, Ron, Boomdabash, Max Gazzè, Nomadi, PFM, Bianca Atzei, Loredana Errore, Massimo Ranieri e molti altri hanno contribuito a rendere questa rassegna musicale un punto di riferimento per l’estate siciliana.

Anche quest’anno l’organizzazione è resa possibile grazie alla sinergia tra il Comune di Agira, il Sicilia Outlet Village, con la preziosa collaborazione di Legambiente Agira e dell’associazione Ritmo Libero, da sempre attivi nella promozione culturale e sociale del territorio. L’evento vede la realizzazione esecutiva di Puntoeacapo.

Programma ufficiale – Carnevale Estivo di Agira 2025

Giovedì 21 agosto – Notte della Musica

Piazza Eventi – Ingresso gratuito

Ore 21.00 – Apertura con il DJ set di Cardillo & Liberto, accompagnati dal coinvolgente live di SarmaSax

Ore 21.30 – Concerto dei The Kolors, la band rivelazione del pop italiano

A seguire – DJ set finale con Cardillo & Liberto, per continuare a ballare fino a tarda notte

Il sindaco Maria Greco commenta con entusiasmo:

“Con il Carnevale Estivo 2025 arricchiamo ulteriormente l’offerta culturale e turistica di Agira, uno dei Borghi più belli d’Italia. La Notte della Musica resta il cuore di un progetto che oggi si amplia, diventando una vera festa collettiva. Un sentito ringraziamento al Sicilia Outlet Village, partner fondamentale di questa iniziativa che cresce di anno in anno.”

L’assessore allo Spettacolo Valerio Pelleriti aggiunge:

“Abbiamo lavorato con passione e dedizione per costruire un programma che unisce musica, tradizione e intrattenimento di qualità. Il Carnevale Estivo è ormai un appuntamento atteso e riconosciuto, capace di coinvolgere tutte le generazioni. Agira merita eventi di questo livello, e siamo felici di vedere una risposta sempre più entusiasta da parte del pubblico.”