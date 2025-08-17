

Da Domenica 17 agosto, solenni festeggiamenti in onore della Madonna dell’aiuto, Regina di Campobello di Licata. Alle ore 9 e alle ore 9,30, rispettivamente, sante messe nelle chiese dell’Immacolata e Beata Maria Vergine di Lourdes.

In serata, con inizio alle ore 19,30, solenne apertura dei festeggiamenti e intronizzazione del simulacro storico della Madonna.

La chiesa di Lourdes sarà aperta sino alle ore 23,30, per pregare davanti al simulacro della Vergine Celeste. Le celebrazioni proseguiranno sino a lunedì 25 agosto.

Per l’occasione della festa religiosa, speciale concessione dell’arcivescovo Alessandro Damiano: la Chiesa di Lourdes è luogo Giubilare. Si potrà lucrare l’ indulgenza plenaria, secondo le condizioni prescritte dalla chiesa. Tutti i festeggiamenti saranno celebrati nella Chiesa di Lourdes, considerato che la percolante Chiesa Madre – in cui si tengono sempre le celebrazioni – è chiusa per prossimi lavori di ristrutturazione.

Giovanni Blanda