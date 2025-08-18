Raid nelle campagne dell’agrigentino. Ignoti malviventi hanno preso di mira l’appezzamento di terreno di un imprenditore agricolo di 79 anni in contrada Ciancimino, a Lucca Sicula. Almeno quattro gli alberi di ulivo ad essere danneggiati e tagliati. A fare la scoperta è stato il proprietario del terreno.

All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Il danno, secondo una prima quantificazione, ammonterebbe a circa mille euro. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire ai responsabili. Si tratta dell’ennesimo episodio del genere che si verifica in questa porzione della provincia di Agrigento.