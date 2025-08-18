“Da oggi la nostra Amministrazione si arricchisce di nuove energie e competenze”. Con queste parole il sindaco Melchiorre Milco Dalacchi ha annunciato ufficialmente l’ingresso in giunta di due nuovi assessori, chiamati a dare impulso al percorso di crescita e sviluppo della città.

Si tratta di:

• Angelo Licata, che assume la delega ai Servizi Sociali, Cimitero, Personale e Affari Generali.

• Vincent Cancemi, a cui vanno le deleghe a Bilancio e Finanze, Rete Viaria, Territorio e Ambiente, Verde Pubblico. Contestualmente, Cancemi è stato nominato anche Vicesindaco.

“Da oggi – ha dichiarato il primo cittadino – si riparte con nuova linfa e rinnovata determinazione, certi che il lavoro di squadra e la passione per la nostra città sapranno tradursi in risultati concreti per il bene di tutti. Insieme, per una Naro più forte e più bella”.

Con queste nuove nomine, la squadra amministrativa si presenta dunque più completa e pronta ad affrontare le sfide che attendono la comunità.