Dal 18 al 22 agosto, celebrazioni religiose in onore della Regina di Campobello, la Madonna dell’Aiuto. Nella Chiesa di Lourdes, alle ore 9, esposizione del Santissimo Sacramento, Ufficio delle letture e lodi.

Dopo le Confessioni (ore 10), alle ore 12, la recita dell’Angelus. In serata, alle ore 18, recita del santo rosario davanti al simulacro della Madonna dell’Aiuto. Seguiranno la celebrazione della santa messa (ore 19) e la recita dei vespri solenni. Sabato sera, “” Gen Rosso”” in concerto.

Domenica – fra gli eventi – processione serale cittadini della Vergine Celeste. Lunedì, in serata, la tradizionale “” Rietina” e i fuochi di artificio. Calera’ il sipario sulla festa tra le piu’ attese dell’anno.

In ‘occasione della festa, speciale concessione ai fedeli dell’arcivescovo Alessandro Damiano: la chiesa di Lourdes e’ Luogo Giubilare. Si potra’ lucrare l’ indulgenza plenaria, secondo le condizioni prescritte dalla chiesa.

Giovanni Blanda