Sprovvisto di Scia – il documento che certifica l’inizio dell’attività – ma anche lacune per quanto riguarda le autorizzazioni sulla somministrazione di bevande e cibo. È quanto scoperto dai poliziotti della sezione Pasi della questura di Agrigento che, unitamente ai colleghi del commissariato, hanno effettuato una ispezione in un locale della movida a Licata.

Gli agenti hanno eseguito alcuni controlli sulle attività commerciali del popoloso centro dell’agrigentino. Tra queste anche un noto locale della movida che è risultato sprovvisto di Scia e di autorizzazioni. Per questo motivo il titolare sarà sanzionato.