I carabinieri della Compagnia cittadina San Lorenzo, in sinergia con personale del Nucleo Radiomobile, del Nucleo Antisofisticazione e Sanita’ e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un’attivita’ di controllo mirata al contrasto delle illegalita’ diffuse ed al controllo degli esercizi commerciali, nella borgata marinara di Mondello e nel quartiere di Partanna Mondello. Denuncia per 6 palermitani di eta’ compresa tra i 32 ed i 57 anni, alcuni dei quali gia’ noti alle forze di polizia. Due uomini di 34 e 57 anni durante una perquisizione personale sono stati trovati in possesso di coltelli di genere vietato e, per tale motivo, sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Controllato anche un 45enne palermitano alla guida della sua auto che, sottoposto ad accertamento alcolemico, e’ risultato avere un livello di alcol nel sangue superiore a quello consentito dalla legge, venendo denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol. Altri due palermitani di 40 e 49 anni sono stati denunciati perche’ sorpresi a espletare la professione abusiva di guardia macchine e parcheggiatore abusivo. I carabinieri specializzati del Nas e del Nil hanno effettuato due accessi ispettivi e controllato due attivita’ commerciali della borgata marinara. In piazza Mondello e’ stato denunciato il titolare 32enne di un noto locale, dove sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. All’interno dell’attivita’ gli Ispettori del Lavoro hanno accertato la presenza di sette lavoratori in nero, di cui uno extracomunitario privo di permesso di soggiorno, che non erano stati sottoposti alle prescritte visite mediche. Al gestore, sanzionato amministrative per un totale di 11.500 euro, e’ stata altresi’ notificata la contestuale sospensione dell’attivita’.

A Piano Gallo, i carabinieri hanno controllato un’altra nota attivita’ e alla titolare 45enne palermitana sono state contestate violazioni amministrative per un importo superiore ai 5.000 euro per mancata formazione dei lavoratori, mancata nomina del medico, mancata valutazione dei rischi e per la presenza di telecamere non autorizzate. Complessivamente sono state identificate 189 persone, controllati 71 veicoli, effettuate 5 perquisizioni, segnalate 4 persone alla Prefettura di Palermo quali assuntrici di sostanze stupefacenti con contestuale sequestro di modiche quantita’ di droga. Elevate 34 sanzioni al Codice della strada, tra cui 14 mancate coperture assicurative, 9 omesse revisioni, 5 guide senza patente, 4 mancanze di documenti di guida e 2 guide senza casco, per un totale di 44.000 euro.