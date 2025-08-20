Dopo lo straordinario successo delle due cene con Pirandello, andate sold out nel giro di pochi giorni, prosegue il progetto di Beniamino Biondi nella splendida cornice di Casa Diodoros – che ha condiviso l’evento, insieme al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi – con l’intento di creare un ponte tra cultura letteraria e tradizione gastronomica, offrendo al pubblico un’esperienza multisensoriale capace di coinvolgere mente, cuore e palato. “A Cena con gli Scrittori” non è uno spettacolo né una cena a tema, ma un evento immersivo che coinvolge i partecipanti in un viaggio culturale e sensoriale. Attraverso la lettura drammatizzata di brani selezionati, seguita da una cena pensata per dialogare con i testi, lo spettatore diventa parte attiva di un percorso esperienziale. L’obiettivo è creare un’atmosfera raccolta, intima, che favorisca il confronto, il dialogo e la riflessione condivisa.

Secondo appuntamento con “A cena con Sciascia”, con un menu realizzato grazie alla consulenza scientifica del nipote dello scrittore, Vito Catalano, che ha suggerito gusti e preferenze del grande racalmutese. Le letture saranno affidate alla voce dell’attrice Annagrazia Montalbano che guiderà il pubblico tra brani di romanzi, novelle e due bellissime poesie con le quali Sciascia esordì come scrittore.

Mercoledì 27 agosto alle ore 20:30 a Casa Diodoros (Via Giuseppe La Loggia). Costo a persona: 40 euro. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili chiamando il numero 3516110085.