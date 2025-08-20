“” La conservazione e la promozione del patrimonio culturale, ambientale e gastronomico, per il futuro dell’Italia”” e’ il convegno che ha luogo oggi (Mercoledì), a Campobello di Licata, alle ore 18,30, presso l’aula consiliare del palazzo municipale.

Relatori: Maria Giovanna Mangione, presidente dell’ordine degli agronomi di Agrigento,

Anna Carletta, dietista e gia’ docente dell’universita’ di Catania,

Giuseppe Giugno, responsabile Fai e servizi educativi Kolimbethra. Modera i lavori Rosa Cartella, dell’accademia italiana della cucina, che promuove il convegno.

Saluti istituzionali di Vito Terrana, sindaco di Campobello, Francesco Micciche’ sindaco di Agrigento, Liliana Aceto, presidente del Lions Club Campobello 2 Rose, Agostino Balsamo e Mariella Antinoro, rispettivamente presidente della Zona 27 e presidente della x circoscrizione del Lions Club.

Giovanni Blanda