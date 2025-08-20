DOMENICA 31 AGOSTO alle ore 19,45 , nel giardino di A CASA DI MAMMI’ nella Valle dei Templi, presso Villa Rosalia Portolano, in via Panoramica dei Templi n. 2 – Agrigento

L’Associazione di Promozione Sociale Villa Rosalia a Bonamorone, sotto l’egida di Agrigento 2025 Capitale dela cultura, presenta il concerto narrativo “ACCABADORA” ispirato all’omonimo romanzo di Michela Murgia, vincitore del prestigioso premio letterario Campiello nel 2010.

Lo spettacolo è a cura dell’Associazione culturale “Tra Parola e Musica – Casa di Suoni e Racconti” di Cagliari che annovera molteplici esperienze teatrali di successo in ambito nazionale nonchè produzioni cinematografiche, sotto la direzione artistica di ANDREA CONGIA.

Il romanzo “ACCABADORA” unisce il fascino della narrativa sarda a una riflessione universale sui temi complessi come la vita, la morte, la maternità e l’etica.

La trasformazione del romanzo in concerto narrativo si avvale della musica di chitarra classica e synth, nonchè di giocattoli sonori, per creare quella dimensione sensoriale che amplifica il significato delle parole.

Il tutto espresso dalle magistrali interpretazioni dell’attrice ELISA ZEDDA e del chitarrista nonchè direttore artistico, ANDREA CONGIA.

Seguirà un breve dibattito sulle riflessioni etiche che suscita l’argomento chiave del romanzo e dello spettacolo

Infine avrà luogo un momento conviviale

E’ obbligatorio prenotarsi (328 5439015 ovvero 340- 7281312), stante l’ampio l’interesse epresso nell’ambito dei followers dell’Associazione Culturale Villa Rosalia a Bonamorone promotrice dell’evento.