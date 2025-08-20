L’Asp di Agrigento corre ai riparti dopo le dimissioni di sei medici e nomina altri dottori per fronteggiare l’ormai nota carenza di personale. A partire dalla direzione del reparto di cardiologia dell’ospedale di Sciacca che è stata affidata a Fabio Calogero Abate in qualità di facente funzioni dopo la nomina di Ennio Ciotta all’Asp di Enna. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Prorogato anche l’incarico alla dottoressa Liana Gucciardino che per almeno altri sei mesi resterà alla guida dell’unità operativa complessa di Malattia degenerative involutive. Rinforzi anche nel reparto di Oftalmologia. Dopo la rinuncia di Francesco Romano l’Asp di Agrigento ha nominato il dirigente medico Vincenzo Carmina in seguito allo scorrimento della graduatoria. Scorrimento che interessa anche gli specializzandi anche per il concorso riservato ai dirigenti medici di Anestesia e rianimazione e di Igiene epidemiologica e Sanità pubblica.

In Anestesia e Rianimazione prenderanno servizio Davide Cusumano, Valentina Silvestri, Maria Giancola, Claudia Indovina, Valeria Mosca e Giulia Spirio. Saranno immessi nell’unità di Igiene epidemiologica e Sanità pubblica gli specializzandi Francesco Galletta, Davide Graci, Giuseppe La Spada, Alessandro Leonardi, Claudio Fiorillo e Alberto Longo.