Trovato morto l’uomo che risultava disperso da ieri sera nel torrente Crisa a Leonforte, in provincia di Enna. Il corpo di Matteo Ciurca, 40 anni, è stato trovato dai vigili del fuoco, che stanno effettuando le operazioni di recupero dall’alveo del torrente, distante circa due chilometri dal punto nel quale ieri sera erano precipitate due auto. Altre due persone erano state salvate nel pomeriggio di ieri.
Maltempo, auto nel fiume a Enna: trovato morto l’uomo disperso
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Naro, cane torturato con olio bollente: aggressore ferisce tre Carabinieri
Un episodio di estrema crudeltà e violenza ha sconvolto Naro. Un extracomunitario, denunciato per aver torturato un cane versandogli addosso dell’olio bollente, oltre che...
L’Asp di Agrigento nomina nuovi medici dopo le dimissioni di sei dottori: ecco chi...
L’Asp di Agrigento corre ai riparti dopo le dimissioni di sei medici e nomina altri dottori per fronteggiare l’ormai nota carenza di personale. A...
Campobello di Licata, avviso per Studenti pendolari
Il Comune avvisa le famiglie degli studenti pendolari residenti a campobello, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che possono ritirare...
Campobello di Licata, convegno su patrimonio culturale
"" La conservazione e la promozione del patrimonio culturale, ambientale e gastronomico, per il futuro dell'Italia"" e' il convegno che ha luogo oggi (Mercoledì),...
Campobello di Licata, Trasporto disabili
L’esecutivo Terrana, con deliberazione di Giunta Municipale, ha approvato il programma e la concessione di un contributo per la realizzazione del trasporto gratuito di...
In pagamento le borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo...
Sono disponibili, presso qualsiasi Ufficio postale, le Carte Postepay valevoli come Borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025, per le famiglie degli studenti beneficiari...
Si ritrova nudo e sopra il costone del Quadrivio Spinasanta, paura per un 77enne
Momenti di panico questa mattina per alcuni automobilisti che si sono trovati davanti un uomo, di 77 anni, completamente nudo, sopra il costone che...