Un episodio di estrema crudeltà e violenza ha sconvolto Naro. Un extracomunitario, denunciato per aver torturato un cane versandogli addosso dell’olio bollente, oltre che per porto abusivo di coltello e maltrattamenti, è stato protagonista di una successiva aggressione contro i Carabinieri.

Dopo l’arresto per i reati commessi all’interno di un’abitazione di via Rosa, l’uomo è stato condotto a Licata per le procedure di fotosegnalamento. Proprio nei pressi della caserma, improvvisamente, ha afferrato un oggetto trovato nelle vicinanze e si è scagliato contro i militari.

L’attacco ha provocato il ferimento di tre carabinieri, costringendo i colleghi a ricorrere all’uso del taser per riuscire a bloccarlo e riportare la situazione sotto controllo.