– Con una cerimonia ufficiale, Ignazio Di Gerlando ha prestato giuramento come nuovo Assessore del Comune di Naro, assumendo le deleghe ai Lavori Pubblici, Urbanistica e Ciclo integrato dei rifiuti.

Un incarico di grande rilievo, che segna un passaggio importante nella vita amministrativa della città e che lo stesso Di Gerlando ha definito un momento “speciale, carico di emozione e responsabilità”.

Nel suo intervento, il neo-assessore ha espresso con chiarezza l’impegno che intende portare avanti:

“So bene che ci sono tante sfide da affrontare e problemi da risolvere. Continuerò a lavorare con passione e determinazione, così come faccio da oltre un anno, per rendere Naro una città sempre più bella e vivibile”.

Di Gerlando ha inoltre voluto rivolgere un pensiero ai cittadini, sottolineando l’importanza del rapporto di fiducia con la comunità:

“Confido che la fiducia che mi avete accordato possa rinnovarsi e crescere. Avanti insieme, per Naro!”.

La nomina di Ignazio Di Gerlando arriva in un momento delicato per l’amministrazione, con temi cruciali sul tavolo come la gestione dei rifiuti, la riqualificazione urbana e il rilancio delle infrastrutture locali. Il nuovo Assessore ha assicurato che lavorerà con spirito di servizio e dedizione, mettendo al centro le esigenze dei cittadini.

Con il suo ingresso in Giunta, la squadra di governo si rafforza con nuove energie e prospettive, proiettando Naro verso un percorso di crescita e rinnovamento.