n merito al comunicato diffuso dalla coordinatrice provinciale di Italia Viva, Roberta Lala, AICA

accoglie con rispetto le sollecitazioni espresse, cogliendo l’occasione per fare chiarezza con i cittadini.

La Presidente del CdA, Danila Nobile, dichiara: «Ringrazio la dott.ssa Lala per gli auguri di buon lavoro

e per l’attenzione alla nostra gestione. Comprendo le preoccupazioni dei cittadini, ma è doveroso

rassicurarli con dati e spiegazioni precise, nel segno della massima trasparenza».

Sul Bonus Idrico

«Il Bonus Idrico è una misura nazionale regolata da ARERA e ad AICA compete applicarlo

correttamente. Desidero chiarire che non vi è mai stata alcuna trattenuta impropria: i fondi incassati

sono vincolati e destinati esclusivamente agli aventi diritto. Le difficoltà derivano da due fattori: la

mancata attuazione, in passato, della Direttiva n. 13/2024 che prevedeva l’integrazione del software

gestionale con un modulo dedicato al bonus, e la successiva migrazione del sistema informativo da

Engineering a Sikuel, che ha generato criticità operative. Questo ha comportato rallentamenti

nell’automatizzazione del processo e la necessità di gestioni manuali, più lente e soggette a errori».

«Ad oggi AICA ha riconosciuto l’annualità 2021 di propria competenza (dal 2 agosto al 31 dicembre

2021). Stiamo lavorando per regolarizzare le annualità successive e per completare l’integrazione

tecnica necessaria a garantire il pieno automatismo delle procedure, come previsto dalla normativa

ARERA. È bene che i cittadini sappiano che non un euro è stato distolto: i fondi del bonus restano

interamente destinati alle famiglie aventi diritto e saranno erogati nei tempi più rapidi possibili».

Sulla tariffa idrica

«Per quanto riguarda la tariffa, chiarisco che AICA ha semplicemente applicato la tariffa 2023 negli

anni 2024 e 2025. Ad oggi comunichiamo che è stata approvata dall’Assemblea dei Sindaci di ATI con

delibera n.3 del 29/04/2025 e trasmessa ad ARERA, come previsto dalla normativa, l’approvazione

tariffaria. Sulla base della nuova tariffa saranno a breve applicati i conguagli, come previsto dalla

normativa ARERA. Non vi è stata alcuna discrezionalità né alcuna maggiorazione arbitraria. ATI sta già

riscontrando serenamente, punto per punto, il contraddittorio aperto con la Corte dei Conti, che sarà

chiarito con la massima fermezza e trasparenza.».

Sulle bollette

«In merito alle cosiddette “bollette esose”, occorre precisare che non vi è alcuna applicazione indebita

di tariffe o maggiorazioni. A causa della migrazione del sistema contabile, la bollettazione di diversi mesi

non era stata emessa, e oggi gli utenti ricevono conguagli che comprendono i consumi effettivi di quei

periodi. Non si tratta di somme ulteriori o gonfiate, ma semplicemente di quanto dovuto, nel pieno

rispetto della legge e dei regolamenti ARERA».

La Presidente conclude: «I cittadini devono sapere che AICA opera con senso di responsabilità e legalità.

Stiamo affrontando un passaggio complesso, ma con l’obiettivo chiaro di riportare la gestione idrica alla

piena efficienza. Trasparenza e correttezza restano i nostri principi guida, sempre al fianco dei cittadini e

dei lavoratori».