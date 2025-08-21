

Disinfestazione e derattizzazione del territorio cittadino, a Campobello di Licata, stasera (22 agosto, dalle ore 23), deliberato dalla Pubblica amministrazione, guidata dal Sindaco Vito Terrana. L’Esecutivo ha il compito di programmare ed affidare il servizio per evitare l’insorgere di problemi igienico-sanitari da presenza di topi e insetti vari. Il provvedimento è stato elaborato con determina dirigenziale e trasmesso al sindaco, segretario comunale e settori interessati.

Il Comune esorta la cittadinanza ad assumere, durante le operazioni, comportamenti normali di precauzione, come la chiusura degli infissi, il ritiro dall’esterno di eventuali alimenti e bevande, anche di panni stesi e volatili.

Giovanni Blanda