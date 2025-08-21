Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione di una pensionata ultrasettantenne e rubare 4mila euro in contanti e gioielli per un valore di diverse migliaia di euro. È successo in via Papa Luciani, nel centro cittadino. I ladri – evidentemente a conoscenza delle abitudini della donna – hanno attesa che la proprietaria uscisse di casa.

Una volta dentro, e dopo aver messo a soqquadro l’appartamento, hanno trovato e rubato soldi e preziosi. Poi la fuga. A fare la scoperta è stata l’anziana al suo rientro. Alla signora non è rimasto altro che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Al via le indagini della polizia per risalire ai responsabili.