La polizia di Stato di Palermo ha arrestato un uomo di 45 anni per per resistenza a pubblico ufficiale e per furto aggravato di energia elettrica. In particolare l’uomo ha aggredito gli agenti dopo che questi avevano fermato il figlio, in sella a uno scooter, per un controllo. Nel corso del controllo il giovane è stato trovato con cocaina e per questo è stato denunciato. Nel corso del controllo dell’abitazione gli agenti hanno riscontrato irregolare fornitura nella sua abitazione. Per il 45enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione negli uffici della polizia giudiziaria. Successive verifiche nell’edificio che ospita l’abitazione dell’arrestato hanno consentito di riscontrare condotte di manomissione di relativi contatori. Per questo sono state denunciate altre 3 persone.
Aggressione ad agenti e furto di energia elettrica, arrestato
