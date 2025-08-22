

La Fidapa, Sezione di Ravanusa -Campobello di Licata, presieduta dall’Ins. Maria Rita Bonetta, ha organizzato, invitando l’Associazione Italiana Turismo Sociale di Licata, un incontro di approfondimento che avrà luogo oggi (venerdì 22 agosto), alle ore 17, presso la biblioteca di Ravanusa, dedicato a un tema di forte attualità e rilevanza sociale: “”𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲, 𝗼𝘀𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗮 𝗲 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗶𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗲””.

Interventi di Maria Rita Bonetta e Teresa Mannino, docente di storia dell’arte.

Presenti, oltre alla stessa Presidente Bonetta della Fidapa, sezione locale, il Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, l’Assessore alla Cultura di Ravanusa, Rocco Carlisi e numerosi artisti locali espositori di opere pittoriche tematiche, tra cui: Angelo Monachello, Calogero Alaimo, Liliana Avarello, Mommino La Marca, Salvina Falsone, Patrizia Di Natale e Tania Di Pasquali.

Giovanni Blanda