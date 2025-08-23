Prosegue a Gelal’attività di controllo della Guardia costiera lungo il litorale, con particolare attenzione alla fascia riservata alla balneazione, per garantire la sicurezza dei bagnanti e della navigazione.
A Manfria i militari hanno sorpreso quattro acquascooter navigare all’interno della fascia di mare riservata esclusivamente alla balneazione, ossia entro i 300 metri dalla battigia. Ai conduttori sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente ed elevate le relative sanzioni amministrative.