Un cittadino straniero di 30 anni che stava lanciando sassi contro la sede della Banca d’Italia, a Catania, è stato bloccato dai carabinieri del Nas. L’uomo di origine africana, molto probabilmente in stato di alterazione psichica per aver assunto sostanze stupefacenti, avrebbe prima tentato di danneggiare l’edificio che si trova in piazza della Repubblica e poi reagito con violenza all’arrivo dei carabinieri, minacciandoli con una bottiglia di vetro. Nel corso dell’intervento, a seguito di una breve colluttazione, uno dei militari è rimasto lievemente ferito a una mano. I militari sono riusciti, comunque, a bloccare e disarmare il 30enne, riportando la situazione sotto controllo ed evitando conseguenze più gravi. L’uomo è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento aggravato di beni dello Stato. L’arresto è stato convalidato.