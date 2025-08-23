“Il taglio dei trasferimenti statali che finanziano l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, previsto da una circolare ministeriale, non solo mette a rischio i centri di accoglienza ma ha un gravissimo impatto sui bilanci dei comuni siciliani chiamati a scegliere se garantire i servizi o andare al dissesto”. Lo dice Matteo Cocchiara, presidente dell’Asael, associazione siciliana amministratori enti locali, che ha inviato una nota al presidente della Regione Renato Schifani, all’assessore alla Famiglia Nuccia Albano e a quello agli Enti locali Andrea Messina.

“Chiediamo al governo regionale di farsi portavoce, in sede di tavolo di monitoraggio nazionale, delle difficoltà dei comuni – continua Cocchiara -. E’ necessario reperire con urgenza le risorse necessaria a coprire i costi già sostenuti e a garantire il servizio, evitando di gravare sui bilanci degli enti locali”.