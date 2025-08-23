Affidati i lavori di manutenzione di alcune delle principali fonti idriche del territorio di Palma di Montechiaro, nell’ambito del 3° Piano degli Interventi per l’emergenza idrica disposto dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. A renderlo noto è il sindaco Stefano Castellino. Grazie ad un finanziamento complessivo di € 427.600,00, saranno realizzati i seguenti interventi: Manutenzione della sorgente Gorgo – € 166.250,00, manutenzione del pozzo Malluzzo – € 55.100,00, manutenzione della sorgente Petrasi – € 60.950,00, manutenzione della sorgente Cassarino – € 66.800,00 e manutenzione del pozzo Barone – € 78.500,00.

“Questi interventi rappresentano un passo concreto e fondamentale per alleviare la grave carenza idrica che da troppo tempo ferisce la nostra città. Il Comune di Palma di Montechiaro, dichiara il sindaco Castellino – è stato individuato quale Soggetto Attuatore: ciò significa che saremo direttamente responsabili della realizzazione delle opere, in tempi rapidi e con la massima attenzione. Un sincero ringraziamento al Presidente Giorgia Meloni, al Ministro Nello Musumeci ed al Governo Nazionale, al Governo della Regione Siciliana presieduto dall’On. Renato Schifani, ed in particolare: all’Ing. Salvo Cocina , Direttore Generale Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Grazie altresì all’ATI guidata dal Presidente Giovanni Cirillo ed al Direttore Greco Lucchina, all’Arch. Lillo Inguanta, Capo Area Protezione Civile Comunale e RUP dei lavori, al mio collaboratore Dott. Rosario Provenzani per la sua instancabile azione, insieme alla squadra dei nostri fontanieri hanno operato per lenire in tutti i modi il disagio, ai miei Assessori, ai miei collaboratori ed a tutti i dipendenti comunali.

Esprimiamo gratitudine a tutti gli Enti coinvolti per la sinergia istituzionale efficace che ha consentito di avere tutti i pareri richiesti. Ringraziamo per il costante sostegno il Consiglio Comunale guidato dal Presidente Domenico Scicolone, dai più di 8 anni serviamo con onore la nostra Palma. Continueremo a lavorare con determinazione, passione e vicinanza a voi cittadini, fino a raggiungere una soluzione definitiva anche per il drammatico problema idrico.

Insieme abbiamo ottenuto innumerevoli traguardi e successi: sempre a servizio della nostra Città”.