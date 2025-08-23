Al via a Licata l’attività di monitoraggio sulle utenze che non hanno esposto correttamente i rifiuti nel giorno della raccolta del secco residuo. A queste utenze è stato applicato un bollino di avviso e invito a differenziare i rifiuti nel modo corretto.

“La Polizia Municipale sta procedendo a sanzionare i condomini che, nonostante l’avviso ricevuto, continuano ad esporre i rifiuti in maniera non conforme”, dice il sindaco Balsamo. “Il nostro obiettivo non è punire, ma sensibilizzare e coinvolgere tutti i cittadini per una raccolta differenziata corretta ed efficace. Con la collaborazione di ciascuno possiamo avere una città più pulita e rispettosa dell’ambiente”, ha concluso il primo cittadino.