Un autolavaggio abusivo con lavoratori in nero, collegato direttamente alla rete elettrica pubblica e in cui i materiali inquinanti non venivano regolarmente smaltiti. A scoprirlo a Partinico, in provincia di Palermo sono stati i carabinieri che hanno arrestato un 61enne, già noto alle forze di polizia, che dovrà adesso rispondere di furto aggravato di energia elettrica. I militari, infatti, hanno accertato all’interno dell’autolavaggio, gestito dall’uomo e risultato totalmente irregolare, un allaccio abusivo diretto alla rete di E-distribuzione, che ha causato un danno stimato in circa 45.000 euro. L’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà dai militari del Centro anticrimine natura di Palermo e del nucleo Ispettorato del Lavoro per lo sversamento di materiali inquinanti direttamente nelle condutture di scarico (violazione della normativa in ambito gestione dei rifiuti) e la presenza di lavoratori in nero all’interno dell’attività (violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro). L’autolavaggio abusivo è stato sequestrato e all’indagato sono state comminate sanzioni per un valore di 40.000 euro. Per altri due uomini di 33 e 65 anni, il primo amministratore e il secondo titolare di due officine meccaniche, è scattata la denuncia. Anche in questo caso è stato scoperto lo sversamento di materiali inquinanti direttamente nelle condutture di scarico. Entrambe le attività sono state sequestrate. Il 65enne è stato anche denunciato perché, all’interno della sua officina, aveva due esemplari di cardellini rientranti nella categoria di avifauna protetta, che al termine dell’attività sono stati liberati.
Autolavaggio abusivo con lavoratori in nero, arrestato titolare
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Commerciante aggredito da un gruppo di tunisini
Un commerciante è stato aggredito a Palermo da un gruppetto di giovani di origine tunisina. L’uomo è stato accerchiato dal branco e rapinato dei...
I Cittadini di Naro effettuano la differenziazione dei rifiuti, ma il Comune non incassa...
Sembra strano ed invece è vero: l’Amministrazione comunale di Naro non incassa un solo euro dalla raccolta differenziata di vetro e plastica effettuata...
Si tuffa per aiutare bagnini poi accusa malore e muore, il 61enne era in...
Era tornato nella sua Sicilia per le vacanze estive scegliendo Agrigento per trascorrere qualche giorno al mare. Ieri, invece, proprio in una spiaggia ha...
Danneggiati vigneti e colture agricole, il prefetto Caccamo: “più sicurezza a tutela degli imprenditori”
riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, con specifico riferimento al fenomeno dei...
Rifiuti a Licata, al via il monitoraggio della differenziata: scattano sanzioni
Al via a Licata l’attività di monitoraggio sulle utenze che non hanno esposto correttamente i rifiuti nel giorno della raccolta del secco residuo. A...
Sagra della pecora bollita a Burgio, Lav Sciacca: “Evento deve essere cancellato definitivamente”
La notizia del rinvio della prima edizione della Sagra della Pecora Bollita a Burgio, inizialmente prevista per il 22 agosto, offre un’opportunità che non...
Tartaruga marina rimane impigliata ad una lenza da pesca, salvata dalla Capitaneria
Il personale della Capitaneria di porto di Gela è intervenuto in località Manfria per il recupero di un esemplare di tartaruga marina della specie...