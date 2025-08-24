Dopo il grandissimo successo del tour 2024, il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna nel nostro paese a grande richiesta di pubblico per altri sette concerti a settembre 2025.

Il tour porta in scena lo spettacolo ”Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo”, che nel cinquantesimo anniversario dalla sua pubblicazione celebra il magnifico ”The Lamb Lies Down On Broadway”, iconico album della band inglese di cui verranno riproposti durante il live molti tra i brani di maggior successo. Hackett si esibirà il 2 settembre a Milano, Teatro Arcimboldi; il 3 settembre a Vicenza, Piazza dei Signori; il 5 settembre a Macerata, Sferisterio; il 6 settembre a Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica; il 7 settembre a Napoli, Palapartenope; il 9 settembre a Palermo, Teatro Verdura; il 10 settembre ad Agrigento, Palacongressi. I biglietti sono in prevendita sul circuito Ticketone esclusa la data di Agrigento su Ticketzeta. Tutti gli show sono organizzati e prodotti da Musical Box 2.0 Promotion, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Solo Agency Limited.

L’intramontabile chitarra di Steve Hackett ha tessuto il suono di tutti i classici degli anni ’70 dei Genesis, riportati dal vivo negli ultimi anni con grande successo dallo stesso artista e la sua straordinaria band. Sul palco Steve Hackett è infatti accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).