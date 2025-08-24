in Piazza Giovanni Paolo ll si è svolta prima una messa e poi una marcia silenziosa per la pace, per la Palestina per stigmatizzare il genocidio in corso e per tutte le terre colpite dai conflitti, ma anche per la pace nelle famiglie e nella comunità.

Un momento fortemente voluto dall’ Amministrazione e dall’ Unità Pastorale Maria Madre delle Chiesa.

“È un’ occasione per prendere coscienza che, nel nostro piccolo, ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per costruire un clima di rispetto, dialogo e speranza”, ha dichiarato il primo cittadino Vito Terrana. A conclusione della marcia è stato piantato un albero di ulivo, segno di pace, in piazza Martiri di Modica.