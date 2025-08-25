Artie 5ive sarà alla Villa Bellini di Catania il 5 settembre. L’unico appuntamento siciliano è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. Il concerto fa parte anche di Catania Summer Fest, la rassegna estiva del Comune di Catania.

Arti5ive è l’artista che più si sta distinguendo in questo periodo:dopo aver debuttato al #1 della classifica ufficiale FIMI/GfK degli album più venduti – sia nella generale che nei vinili – e al #3 nella Global Chart di Spotify tra i migliori debutti mondiali, il suo ultimo album “LA BELLAVITA” ha raggiunto la certificazione Platino, raggiungendo così quota 10 Dischi di Platino e 13 d’Oro e posizionandosi nella Top 10 degli album più venduti nella prima metà del 2025.. Un risultato che arriva a meno di due mesi dalla pubblicazione e che consacra, con anche tre brani nella top 50 di Spotify, Artie 5ive come uno dei nomi più caldi della nuova scena urban italiana. Con 18 tracce, tutte entrate nella Top 100 di Spotify nel giorno dell’uscita, e featuring del calibro di Guè, Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi e Niky Savage, “LA BELLAVITA” è un disco che affonda le radici in un immaginario preciso, quello della bella vita, dove stile, identità e ambizione si intrecciano in un racconto potente e personale.

Il concept della “bella vita” si riflette in ogni dettaglio, dalle copertine, dall’atmosfera raﬃnata alle liriche che trasmettono successo e maturità. Il racconto della strada si unisce alle aspirazioni e al futuro da conquistare, non manca la rivalsa, Rime taglienti e l’amore.