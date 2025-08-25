Per la festa tradizionale più attesa dell’anno, la Madonna dell’Aiuto a Campobello di Licata, si snoda la tradizionale e storica ‘’Rietina’’, sfilata cittadina di carretti siciliani. Un evento che si tramanda nel tempo. Inizio alle ore 18, dalla via Luigi Giglia. Le strade interessate: oltre alla stessa arteria Giglia, le vie: De Andrè, Vittorio Emanuele, Sammarco, Piazza Della Vittoria, vie Garibaldi, Marconi, Veneto, Gagarin, Edison, Cascino, 24 Maggio, Napoli, Mazzini. vie Montenero, Nicotera, Della Resistenza. E ancora: Mameli, D’Acquisto, Martoglio, Hemingway, Fogazzaro, Giglia, Gaeta, Crispi, Sammarco e Piazza XX Settembre. La ‘’Rietina’’ richiama la presenza di una grande numero di persone, indigeni e non.

E’ una sfilata per il paese di numerosi carretti siciliani trainati da cavalli addobbati e accompagnati da gruppi folkloristici.

A Campobello di Licata, si tiene dal 1737, dove al termine della sfilata inizia l’asta per aggiudicarsi la “Bandiera della Madonna” (la Bannera) che viene aggiudicata al miglior offerente. All’asta partecipano tutte le persone che hanno fatto un voto, una promessa (“Purmisioni”) alla Madonna dell’Aiuto, tale offerta poi verrà donata alla Chiesa Madre “”San Giovanni Battista””.

Giovanni Blanda