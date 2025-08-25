Tenta il furto in una pizzeria ma si attiva il sistema di allarme e il colpo fallisce. È successo nel quartiere di Villaggio Mosè dove un quarantenne senza fissa dimora è stato individuato e denunciato a piede libero dai poliziotti della sezione Volanti della questura di Agrigento.

L’uomo era riuscito ad intrufolarsi nell’attività commerciale nel cuore della notte. Una volta dentro – però – non aveva fatto i conti con il sistema di allarme che si è immediatamente attivato.

Il ladro, dunque, è scappato a mani vuote. I poliziotti sono intervenuti e, dopo un giro di perlustrazione, hanno individuato il quarantenne nei pressi di Cannatello. Nello zaino aveva ancora gli arnesi del mestiere: coltelli, cacciaviti e grimaldelli. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero.