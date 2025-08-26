

Con deliberazione di Giunta municipale, è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Campobello di Licata e l’associazione Aps Kaos di Ravanusa, ente gestore della comunità “” Ultreia””, rappresentata da Susanna D’auria.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vito Terrana, ha avviato percorsi volti al miglioramento della qualità di vita, alla crescita sociale diretta al pieno sviluppo della persona e l’uguaglianza dei cittadini, favorendo la promozione di un walfare di comunità.

“”Questa amministrazione comunale – esclama il Sindaco – prevede tra i propri obiettivi, quello di definire rapporti di massima reciproca collaborazione con la comunità. La collaborazione tra cittadini e amministrazione, altresì, si estrinseca attraverso l’adozione di atti amministrativi determinati da Patti di collaborazione””.

Giovanni Blanda