Martedì sera, a Campobello di Licata, con inizio alle ore 22, in Piazza XX Settembre, concerto di Danilo Sacco, una delle voci storiche del famoso gruppo musicale dei Nomadi del compianto Augusto Daolio, una delle migliori band del pianeta musicale italiano. Il musicista sarà il protagonista di una serata musicale indimenticabile.
Il concerto è inserito nel calendario degli eventi estivi campobellesi, che porterà in un viaggio tra i brani intramontabili dei Nomadi.
Ė dunque un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo un artista con una carriera che affonda le radici nella grande tradizione della canzone d’autore.
Il Sindaco Vito Terrana: “”Vi aspettiamo””.
Giovanni Blanda