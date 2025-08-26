Torna la manifestazione “Estate campobellese””, dopo la parentesi dovuta alla festa della Madonna del’Aiuto. Stasera (mercoledì 26 agosto), spettacolo di musica Jazz.
Il Milazzo Vini Jazz Festival torna oggi e il 28 agosto in Piazza Aldo Moro a Campobello di Licata.
Un appuntamento che si rinnova, portando sul palco “”il fascino dello swing europeo con il Sicilian Quartet e le sonorità hard bop del jazz con il Mike Mazzari Quartet””.
Per la Pubblica Amministrazione: “”Ti aspettiamo per due serate di grande musica, sotto le stelle””.
Giovanni Blanda