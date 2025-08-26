Un incendio è divampato in una stalla a Palermo, in via Fondo Petix, nel quartiere Cruillas. L’incendio ha interessate diverse balle di fieno accatastate in un magazzino. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio ed è in corso la bonifica. Un pony è rimasto vittima dell’incendio. Non risultano coinvolte persone. Le cause sono in fase di accertamento.
Incendio in una stalla, muore un pony
