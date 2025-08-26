Lo scorso 13 agosto è stata scoperta una targa a San Leone che il Comune di Agrigento ha voluto dedicare al Deputato socialista Vincenzo Di Caro per la sua lunga attività politica, sociale e di Dirigente scolastico. Presente alla cerimonia oltre i familiari e gli amici , i Sindaci di Camastra, Naro, Campobello di Licata e Agrigento . Vincenzo Di Caro è stato oltre che per 50 anni Sindaco di Camastra ,pure dirigente di partito, deputato regionale e anche più volte Assessore oltre che Presidente dell’E.S.A. Come Sindaco di Camastra fece realizzare campo sportivo, piscina, sede comunale, scuola materna tanto per citare alcune opere. Ma come Assessore Regionale intervenne per la realizzazione degli Ospedali di Agrigento, Sciacca, Ribera e Canicattì. Ma per ben comprendere il suo operato bisogna fare una analisi storica politica di quegli anni e analizzare tutte le vicende che portarono al rilancio in Sicilia del PSI grazie a quello che senza dubbio ne è stato il fondatore ed il massimo esponente vale a dire Salvatore Lauricella già Ministro dei Lavori Pbblici e poi per due legislature Presidente dell’ Assemblea Regionale Siciliana. Di Caro e Per usare una metafora si può dire che Lauricella e Di Caro fossero legati da un cordone ombelicale politico che si è spezzato solo con la morte del Presidente. Una fratellanza però non solo politica ma di affetti sinceri e spassionati che di fatto fa di Vincenzo Di Caro un personaggio ancora apprezzato e conosciuto a Ravanusa proprio perché qui era di casa. Per questo, letta la notizia, ho pensato bene di darla perché sicuramente a qualche nostalgico compagno farà sicuramente piacere ricordare quel periodo rimasto nella memoria in cui gli ideali socialisti fecero la nostra storia.

Girolamo La Marca