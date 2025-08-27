Ingerisce una pila a bottone e i medici dell’ospedale Di Cristina di Palermo gli salvano la vita.

È accaduto nella notte tra sabato e domenica. Protagonista della vicenda un bimbo di quattro anni di Ribera.

A dare l’allarme è stato il fratellino più grande, che si è accorto dell’accaduto e ha informato subito i genitori. Dall’ospedale di Sciacca il piccolo è stato accompagnato all’ospedale Di Cristina dove i sanitari lo hanno sottoposto subito ad una serie di esami radiografici per capire la collocazione della batteria, e poi di operarlo e di salvargli la vita.

L’intervento è stato eseguito dalla pediatra endoscopista Elivira Difrancisca.